Росгвардейцы сдали кровь для подмосковных клиник

В рамках акции «От сердца к сердцу» в Подмосковье бойцы Росгвардии сдали свыше 45 литров крови.

Процедура проходила на базе ОМОН «Русич». В акции участвовали около 100 сотрудников спецподразделения и отделов вневедомственной охраны. Донорская кровь пополнит запасы медицинских учреждений Подмосковья. Отметим, заместитель командира ОМОН «Русич», подполковник полиции Максим Мишунин сдал кровь уже в 15-й раз.

Цель донорской акции «От сердца к сердцу» — помочь врачам восполнить запасы крови, а также привлечь внимание общественности к донорству.

Ранее сообщалось, что из Московской области на Дальний Восток отправился рефрижераторный поезд с продуктами.