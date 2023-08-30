Из Московской области на Дальний Восток отправился рефрижераторный поезд с продуктами

Из Селятино (Наро-Фоминский городской округ) на Дальний Восток отправился удлиненный рефконтейнерный поезд, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В составе 65 фитинговых платформ с рефрижераторными контейнерами, в которых упаковано 1500 тысяч тонн мясной, кондитерской продукции и пищевых концентратов. Поезд следует по прямому маршруту без остановок на сортировочных станциях, что позволит существенно сократить время в пути.

Рефрижераторные контейнеры гарантируют свежесть продукции. В обратный путь состав отправится с рыбной продукцией Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье взрывотехники обезвредили два боеприпаса.