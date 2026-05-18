«Ему не давали даже зарядить телефон». Подростка отправили в СИЗО за покушение на убийство отчима

В Тымовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего парня по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Однако местные жители утверждают, что несовершеннолетний лишь защищался, поскольку годами терпел избиения и унижения от сожителя своей матери. Об этом сообщает телеграм-канал «Эхо Сахалина» (18+).

По словам соседей и знакомых семьи, мальчик живет с матерью и ее сожителем с двух лет. Взрослые злоупотребляют спиртным, постоянно ссорятся, а подросток долгое время находился под физическим и моральным давлением: ему запрещали стирать свои вещи, ставить телефон на зарядку, ограничивали в других бытовых мелочах.

После одной из ссор юноша сломал руку. Мать, как говорят очевидцы, убеждала его не писать заявление в полицию. Несколько лет назад парня уже помещали в реабилитационный центр, но позже он вернулся обратно в семью.

По версии следствия, подросток нанес сожителю матери ножевое ранение, после чего его заключили под стражу. Пострадавший находится в больнице. Жители Тымовского района уверены: юноша действовал в рамках самообороны, не выдержав очередного конфликта.

Кроме того, сахалинцы сообщают, что назначенный государством адвокат заявил: «за 0 рублей работать не будет так, как за 400 тысяч». В связи с этим односельчане собирают деньги для привлечения профессионального защитника и привлекают внимание к проблеме домашнего насилия.

