Австрийцы и немцы мечтают о переезде в Россию

Жители Австрии и Германии все чаще рассматривают возможность переезда в Российскую Федерацию, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

Одним из востребованных инструментов выступает государственная программа добровольного переселения соотечественников.

По словам дипломата, число желающих вернуться на историческую родину в качестве репатриантов сейчас неуклонно растет, причем эта тенденция имеет долгосрочный характер.

Среди обратившихся за консультацией — представители разных возрастов и происхождения: потомки эмигрантов, давно осевших в Австрии или Германии, граждане этих стран по рождению, а также уроженцы бывшего Советского Союза, включая российских немцев.

Особый интерес, по словам генконсула, проявляют молодые семьи с детьми. Они хотели бы, чтобы дети росли в иной культурной и нравственной среде, не разделяя либеральных ценностей, которые сегодня активно продвигаются на Западе.

Черкашин добавил, что многие приезжие видят в России хорошие экономические перспективы, а также привлекательные условия для вложений и предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось о том, что 2500 семей переехали недружественных стран в Россию в 2025 году.