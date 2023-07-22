Росгвардия заявила, что операция в Шервуде не принесла потерь среди личного состава

В результате специальной операции, которая прошла в коттеджном поселке Шервуд Росгвардия не понесла потерь среди личного состава. Об этом сообщает RT .

Здание, где произошел инцидент, сейчас обследуется саперами ОМОН «Русич» подмосковного главка Росгвардии, а затем свою работу начнет следственно-оперативная группа.

Ранее следователями было возбуждено уголовное дело из-за угроз, адресованных полицейскому со стороны мужчины. Последний проник в частный дом поселка Шервуд и открыл стрельбу.

Важно отметить, что применение табельного оружия, а также специальных средств при задержании преступника, захватившего коттедж под Истрой, было необходимой мерой для обеспечения безопасности и дальнейшего предотвращения угрозы для жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов и других граждан.