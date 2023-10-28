Рошальский лицей стал пилотной площадкой в Шатуре для проекта «Школа актива»
Фото: [Анастасия Хренкова]
Рошальский лицей стал пилотной площадкой округа по обучению молодых лидеров в рамках областного проекта РДДМ «Движение первых». Цель проекта — «снарядить» активистов всеми навыками, которые помогут им в организации дальнейшей работы.
«Сегодня мы собрали самых активных, самых движовых ребят из 7-х, 8-х и 9-х классов. Они всегда принимают участие в школьных, городских и окружных мероприятиях, к ним прислушиваются одноклассники, поэтому можно утверждать, что это лидеры своих классов», — рассказала советник директора рошальского лицея по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Мария Шабакина.
Участникам обучения предстояло пройти 5 станций. Активисты писали письма солдатам в зону СВО, решали социальные проблемы, учились правильно составлять посты для соцсетей, брали друг у друга интервью и учились лидерству.
Также перед школьниками выступила заместитель председателя Общественной палаты городского округа Шатура. Наталия Зюзина рассказала ребятам о нюансах общения с людьми и ответила на вопросы лицеистов.