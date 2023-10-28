Рошальский лицей стал пилотной площадкой в Шатуре для проекта «Школа актива»

«Сегодня мы собрали самых активных, самых движовых ребят из 7-х, 8-х и 9-х классов. Они всегда принимают участие в школьных, городских и окружных мероприятиях, к ним прислушиваются одноклассники, поэтому можно утверждать, что это лидеры своих классов», — рассказала советник директора рошальского лицея по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Мария Шабакина.