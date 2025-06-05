Росимущество по МО объявило открытый аукцион и сообщило о торгах по заложенному арестованному имуществу 25 июня

Организатор торгов (Продавец) — территориальное управление Росимущества в Московской области, действует на основании положения, утвержденного приказом Росимущества от 23.06.2023 № 131.

Основание для проведения торгов — постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 06.06.2025 г.

Дата окончания приема заявок — 20.06.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 25.06.2025 г. в 12:00 мск.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Нежилое здание, общ. пл. 597,4 кв. м., к/н: 50:09:0000000:41885, зем. уч., общ. пл. 580 кв.м, к/н 50:03:0010314:7, адрес: МО, г. Клин, пер. Сосновский, д. 4 Собств: Российская Федерация. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 120 678,98 р.

Требования: Претендент должен пройти регистрацию на ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru, https://fiol.rosim.gov.ru/mk/, тел.: +7 915 300-43-39.