Роскачество проведет проверки кукол Барби и красной икры

Роскачество планирует провести проверки кукол Барби и красной икры вместе с рыбными консервами в преддверии Нового года. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с изданием РИА Новости .

По словам Протасова, проверка икры и консервов будет проведена из-за приближающегося сезонного пика потребления, который всегда приходится на зимние каникулы.

Он также рассказал, что организация продолжает проводить проверки детских игрушек. В этот раз Роскачество займется куклами Барби из-за их растущей популярности на фоне недавно вышедшего фильма, рассказал Протасов.

Протасов подчеркнул, что молочная продукция в стране «мощно рванула с точки зрения качества продукции». По его мнению, это является результатом регулярных проверок от организации.

Тем не менее он заявил, что Роскачество пока не довольно темпами повышения качества российской продукции. Он отметил проблемы в виде подмены видов ткани в готовой продукции, качественных характеристик и воздухопроницаемостью.