Роскомнадзор может начать блокировать сайты с инструкциями по обходу блокировок

Идея наделить ведомство правом на ограничение доступа к сайтам, распространяющим лайфхаки обхода блокировок принадлежи Минцифры РФ. Информация содержится в соответствующем постановлении правительства и опубликовано на официальном портале правовой информации

Как приводится в тексте документа, в постановление кабмина № 1101 от 26 октября 2012 года предлагается внести необходимые корректировки.

«В перечень предлагается включить запрещенную к распространению информацию «о способах, методах обеспечения доступа ‎к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации», - считает Минцифры.

Стоит предположить, что если постановление будет принято, то спод бан в сети попадут порталы со списками VPN-сервисов, а также с подробными инструкциями по созданию собственных прокси.