Роскомнадзор объяснил, с чем связаны перебои в работе YouTube, на которые жалуются пользователи. Подробности сообщает РИА Новости .

Как сообщили в ведомстве, перебои в работе сервиса не являются результатом действий Роскомнадзора. Однако многие пользователи из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Турции сообщают, что в работе видеосервиса наблюдаются сильные сбои. Данный факт подтверждает и сервис, позволяющий отслеживать сбои в работе интернет-ресурсов.

Отмечается, что к 20.50 пользователи сообщили о проблеме в работе YouTube 3537 раз.