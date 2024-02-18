Роскомнадзор определил причины сбоя в Telegram

По информации Роскомнадзора, по предварительным данным, сбой в работе мессенджера Telegram связан с проблемой в функционировании внутренней инфраструктуры сервиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что данная ситуация коснулась не только нашей страны, но и ряда других государств.

Напомним, что сбой в работе мессенджера был зафиксирован в 14 часов по московскому времени и в веб-версии, и в мобильном приложении.