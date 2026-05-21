Роскошь не прощает ошибок: какие премиум-иномарки в Подмосковье чаще проверяют еще до покупки

Покупатели подержанных премиум-иномарок в Московской области не верят продавцам на слово. В первом квартале 2026 года историю автомобиля перед покупкой проверили в 63,7% случаев — это на 4,9 процентного пункта больше, чем год назад. Абсолютным рекордсменом стала Tesla: отчеты по этой марке заказывали почти в девяти случаях из десяти.

Подмосковные автолюбители, присматривающие себе автомобиль премиум-класса с пробегом, превратили проверку истории в обязательный ритуал. Как передает REGIONS, сервис «Автотека» (проект «Авито») зафиксировал устойчивый рост бдительности: за год доля пробитых машин выросла почти на 5%. И если общий показатель по региону остановился на отметке 63,7%, то отдельные марки и модели ушли далеко вперед.

Какие марки проверяют чаще всего

Абсолютным лидером в Московской области стала Tesla. Отчеты по электромобилям этой марки заказывали в 87,9% случаев — то есть лишь каждая восьмая машина уходит с рук без досмотра. В пятерку самых подозрительных (и самых проверяемых) также вошли:

Jaguar — 81%

Infiniti — 73,2%

Genesis — 72,1%

Volvo — 71,8%

Модельный зачет: внедорожники в фаворитах

Среди конкретных моделей доля проверок оказывается еще выше. Здесь пальму первенства удерживает Land Rover Discovery Sport — 82,5% потенциальных покупателей заказывали отчет перед сделкой. Следом идет Volvo XC60 с показателем 82,1%. В десятку также попали:

Lexus ES — 78,5%

Audi Q5 — 75,6%

Audi Q8 — 75,6%

Jeep Grand Cherokee — 75,6%

Audi A6 — 75,4%

BMW 3 серии — 72,8%

Mercedes-Benz GLE-класс — 72,1%

Mercedes-Benz GLS-класс — 71,9%

Кто прибавил сильнее всего

Год к году интерес к проверкам особенно резко вырос у нескольких моделей. Лидером по приросту стал Audi Q8 — доля отчетов по этому кроссоверу увеличилась на 33%. Далее идут:

Mercedes-Benz GLE-класс Coupe — плюс 29,8%

EXEED TXL — плюс 28,3%

BMW X7 — плюс 28,3%

Mercedes-Benz GLS-класс — плюс 26,4%

Отдельного внимания заслуживает китайский премиум. Доля проверок Hongqi выросла на 40 процентных пунктов — до 54,5%. У Voyah показатель подскочил на 29,4 пункта, достигнув 58,9%. В «Автотеке» связывают это с тем, что покупатели хотят комплексно оценить состояние автомобиля: реальный пробег, участие в ДТП, юридическую чистоту, факты работы в такси или каршеринге.

А как в других регионах

По общероссийскому зачету Московская область не на первом месте. Рейтинг самых дотошных регионов возглавила Мурманская область — здесь историю премиум-авто изучали перед покупкой в 74,8% случаев. На втором месте Рязанская область (71,1%). Замыкает тройку лидеров Башкортостан (70,9%).

Общее число отчетов в премиальном сегменте по Московской области в первом квартале 2026 года выросло на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупатели все чаще предпочитают заплатить за проверку, чем рисковать крупной суммой при покупке автомобиля с неизвестной судьбой.