Роспотребнадзор: с начала года в Санкт-Петербурге было зафиксировано 17 случаев менингита

В 2023 году в Санкт-Петербурге было зафиксировано 17 случаев заболевания менингитом. Соответствующая информация поступила из местного управления Роспотребнадзора .

В ведомстве сообщили, что среди инфицированных было 3 ребенка. Один из заболевших скончался.

Специалисты отметили, что в группу риска входят военнослужащие, медики и персонал, работающий с инфицированными. В группу также вошли подростки от 13 до 17 лет и пожилые люди старше 60.

В Роспотребнадзоре указали на то, что дети болеют инфекцией чаще, чем взрослые. Специалисты отметили, что за несколько лет количество летальных исходов увеличилось.

Ранее сообщалось, что менингит отличается от COVID-19 и гриппа тем, что не может перерасти в пандемию.