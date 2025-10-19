Роспотребнадзор закрыл кафе в Калининграде после вспышки кишечной инфекции

В Калининграде девять школьников обратились за медицинской помощью после употребления пищи в кафе «Бела Дона». Пострадавшие учащиеся двух классов школы № 3 получили амбулаторное лечение с признаками острой кишечной инфекции. Лабораторные исследования подтвердили наличие норовирусной инфекции, сообщает Газета.ру .

Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, включавшее оценку санитарного состояния помещений кафе и школьной столовой, отбор образцов сырья, готовой продукции и воды, а также проверку сотрудников, занятых в приготовлении пищи.

В ходе проверки были выявлены нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние помещений, несоблюдение технологической последовательности приготовления, хранение и продажа просроченных и несертифицированных продуктов, нарушение режимов уборки и мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств и допуск к работе лиц без медицинских книжек.

С учетом выявленного эпидемиологического риска деятельность кафе приостановили. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию.

Ранее в Подмосковье с начала года открыли более 850 предприятий общественного питания.