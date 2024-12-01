Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом Роспотребнадзором организовал горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции. Она работает до шестого декабря. Обратиться за помощью можно в единый консультационный центр управления по номеру: 8 (800) 555-49-43.

Также до 5 декабря сеть медицинских офисов и клиник Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проводит акцию по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Провериться можно в любых медицинских офисах и клиниках центра.

В текущем году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом – «Выбирайте правильный путь – путь прав человека». Согласно позиции ЮНЭЙДС, мир может победить СПИД, если права каждого будут защищены.

По оценкам Программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) с начала распространения ВИЧ в мире заразились 88,4 миллиона человек, из которых к концу 2023 года 42,3 миллиона умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИДом. К концу 2023 года в мире жили с ВИЧ 39,9 миллиона человек. В 2023 году 1,3 миллиона человек были инфицированы ВИЧ и 630 тысяч человек умерли от связанных со СПИДом заболеваний.

Вместе с тем, к концу 2023 года 86% всех людей, живущих с ВИЧ в мире, прошли тестирование на ВИЧ и знали о своем заболевании, а 89% из них имели доступ к лечению. У 93% больных, получающих терапию, была подавлена вирусная нагрузка. Смертность вследствие СПИДа снизилась за последние 20 лет на 69% и на 51% относительно показателя 2010 года.

В России за последние 10 лет отмечено снижение на 26,6% заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 54,9 (2014) до 40,04 на 100 тысяч населения (2023). Среди детей до 17 лет с 2016 года отмечается тенденция снижения заболеваемости, в 2023 году показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 1,79 на 100 тыс. населения соответствующего возраста, снизившись на 11,8% по сравнению с 2022 годом (2,03 на 100 тыс. нас.).

Сейчас борьба с ВИЧ-инфекцией в России акцентирована на выявлении людей, живущих с ВИЧ-инфекцией и предоставлении им лечения, которое продлевает их жизнь и снижает риск передачи ВИЧ другим людям. Число обследований населения России на ВИЧ постоянно растет и составило в 2023 году 49 миллионов.