Россия сумела добиться экономического роста, несмотря на жесткие санкции. Об этом заявил немецкий аналитик Александр Либман в интервью изданию Focus.Online.

Он отметил, что страна адаптировалась к ограничениям лучше, чем ожидалось, и сумела избежать дестабилизации финансовой системы благодаря эффективным действиям Центробанка.

«Эффекта номер один удалось быстро избежать благодаря решительной политике российского Центробанка, который стабилизировал финансовую систему и подготовился к возможным западным санкциям несколькими годами ранее. Разрыва цепочек поставок также не произошло, отчасти потому, что Глобальный Юг и Китай не поддерживают санкции, а отчасти из-за невероятной креативности российских компаний, которые делают все возможное для выстраивания новых цепочек поставок. Россия является настолько крупным поставщиком сырья, что полностью исключить ее из мирового трафика невозможно», — отметил Либман.

Аналитик отметил, что экономическая стабильность России обусловлена проведением эффективной политики и значительными инвестициями в производство и инфраструктуру. Он опроверг мнение, что достигнутые успехи связаны только с переходом на военную экономику, подчеркивая, что текущие меры помогают стране успешно справляться с вызовами.

«В прошлом году в Москве было построено больше станций метро, чем когда-либо за долгое время. Это не военная экономика», — заявил Александр Либман.

В России неоднократно подчеркивали, что страна сможет справиться с санкциями, которые Запад вводит на протяжении нескольких лет и продолжает усиливать. В Москве заявили, что Запад не готов признать неудачи своей санкционной политики против России. Кроме того, в западных странах все чаще выражают мнение о том, что антироссийские санкции не приносят ожидаемых результатов.

Напомню, ранее стало известно, что Палестинское государство в мире признают около 150 стран.