Россия двумя «Искандерами» нанесла ракетный удар по штабу ВСУ во время совещания

Как сообщил в соцсетях российский военный корреспондент Андрей Руденко, ВС РФ ударили по штабу Вооруженных сил Украины в момент, когда там проходило совещание командного состава. Все произошло в городе Красноармейск на оккупированной Киевом части ДНР.

Сначала в здании сдетонировали два мощных взрыва. После чего оно сложилось словно карточный домик.

«В момент удара в штабе проходило совещание руководящего состава ВСУ. О судьбе командиров информации нет», - утверждает военкор.

Ранее сообщалось, что украинский режим предпринял ночью несколько попыток атаковать Крымский мост надводными дронами-катерами. Все они были успешно отражены ВС РФ.