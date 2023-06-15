Россия и Алжир будут вместе развивать туризм

Отношения двух стран начали развиваться в 2001 году, с тех пор между Россией и Алжирской Республикой сложились дружеские отношения. Для укрепления контакта двух стран 15 июня 2023 года была подписана новая декларация. Одно из положений касается развития туризма. Для этого будет увеличено количество прямых авиарейсов между государствами. Для повышения туристических потенциалов государств также решено организовать рекламную кампанию и установить контакт между турфирмами.

Увеличение количества прямых самолетов имеет важное значение не только для развития туризма, но и для соглашения, касающегося образовательного процесса. Страны собираются организовать обмен учениками и студентами, проводить спортивные и культурные мероприятия.