Россия и Боливия начнут совместную разработку месторождений лития

Россия и Боливия начнут совместную добычу лития, такое соглашение 29 июня подписали «Росатом» и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia. Подробности рассказало РИА Новости .

Предприятия договорились о создании масштабного комплекса для добычи лития. Проект позволит странам создать производство, где будут проходить все процессы от добычи литиевого сырья до получения конечного рыночного продукта. Площадкой для такого проекта стала Боливия, так как страна является обладателем самых больших запасов лития в мире.

Для «Росатома» проект стал первым масштабным международным сотрудничеством в сфере добычи лития. Планируется, что данное соглашение откроет новые горизонты в развитии взаимоотношений России и Боливии.