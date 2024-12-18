Россия оказалась в тройке стран-лидеров по количеству разводов

Демограф Алексей Ракша прокомментировал в беседе с радио KP.RU данные ВЦИОМ, согласно которым Россия находится на третьем месте в мире по количеству разводов. Специалист назвал возможные причины расторжения браков.

Дорогие коммунальные услуги, нехватка пособий, алкоголизм и плохие жилищные условия могут быть основными причинами расторжения браков. Пары не справляются с финансовой нагрузкой и бытовыми обязанностями, на фоне которых и сталкиваются с конфликтными ситуациями и проблемами.

По словам демографа, данные аналитиков ВЦИОМ могут быть «некорректными». Ракша считает, что распадаются не 80%, а 55% браков. Он отметил, что разводятся те пары, которые брасочетались несколько лет назад. Именно тогда в РФ было больше молодежи. Сейчас граждане расписываются в том же возрасте, но молодых людей физически меньше, отсюда и соотношение браков и разводов.

Также Ракша отметил, что чем больше россиян закрепляют союзы в ЗАГСах, тем выше процент расторжений. В то же время именно это влияет на демографию положительно.

«Очень часто новые отношения и браки закрепляются ребенком. Из всех женщин больше детей зачастую у тех, кто находится не в первом браке. Поэтому любые затруднения разводов будут мешать повторным бракам и увеличению рождаемости. Поэтому каких-то радикальных мер я бы тут не вводил: можно дров наломать и сделать только хуже», — уверен Ракша.

Специалист согласился с мнением, что алкоголизм и неудовлетворительные жилищные условия негативно влияют на отношения пар. По этой причине Ракша предлагает повысить акцизы на алкоголь и увеличить материнский капитал.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса ВЦИОМ только двум из десяти пар удается спасти брак.