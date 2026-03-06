Россия перекрывает вентиль: импорт машин из ЕС упал на 20%

Эксперты лаборатории международной торговли Института Гайдара подвели итоги внешнеэкономической деятельности за 2025 год. Согласно опубликованным данным, роль Евросоюза как торгового партнера для России продолжает неуклонно снижаться. По результатам прошлого года на долю ЕС пришлось только 7,4% отечественного экспорта, что на 1,6 процентного пункта уступает показателям 2024-го, пишет ТАСС .

Импортные потоки из Европы также демонстрируют сжатие, хотя и не такими быстрыми темпами. Доля европейских товаров на российском рынке составила 12%, сократившись на 0,4 п. п. В денежном выражении, опираясь на статистику Евростата, поставки из ЕС в Россию достигли 34 млрд долларов. Этот результат оказался на 2% ниже уровня предшествующего года.

Однако внутри этой нисходящей траектории наблюдается разнонаправленная динамика по отдельным категориям товаров. Наибольший рост зафиксирован в сегменте фармацевтической продукции: ее ввоз увеличился на 19%, достигнув 11 млрд долларов. Это свидетельствует о сохраняющейся потребности российского рынка в зарубежных медикаментах.

Помимо лекарств, положительная тенденция отмечена в поставках оптических и медицинских приборов, которые выросли на 12% до 2,6 млрд долларов. Также на 12% увеличился импорт продукции органической химии (1,6 млрд долларов). Наибольший относительный прирост показала категория какао и продуктов из него: объемы подскочили на 31%, составив 1,1 млрд долларов. Рынок парфюмерии и косметики остался практически на прежнем уровне, показав символический рост в 1% до 2,1 млрд долларов.

В то же время ряд позиций демонстрирует устойчивое падение. Рекордсменами снижения стали машины и оборудование (группа 84 ТН ВЭД): их импорт рухнул на 20%, остановившись на отметке 2,5 млрд долларов. Не пользуются прежним спросом и европейские алкогольные напитки — поставки сократились на 22% до 1,2 млрд долларов.