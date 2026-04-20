Собянин заявил об эффективности телемедицины для детей с особыми потребностями

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram -канале, что внедрение телемедицинского сервиса позволило создать в столице эффективную систему раннего выявления заболеваний у детей и контроля за их здоровьем на всех этапах лечения.

По словам градоначальника, благодаря этой системе юные пациенты получают помощь своевременно, поэтому врачи практически не сталкиваются с запущенными формами детских болезней. Чиновник напомнил, что в прошлом году в Москве открылись шесть детских центров для лечения заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта, а также четыре центра ранней помощи. К специализированным центрам прикреплены более пяти тысяч детей, а услуги ранней помощи получают свыше четырех тысяч малышей.

Собянин подчеркнул, что в каждом из этих учреждений работает телемедицинский сервис для проведения онлайн-консультаций. На таких приемах специалисты помогают родителям расшифровать результаты анализов, обновить необходимые рецепты и определить, требуется ли ребенку очный визит к врачу. При этом записаться на телемедицинскую консультацию можно без направления, если ребенок прикреплен к одному из центров.

Ранее сообщалось, что ишемия чаще болит, чем молчит.