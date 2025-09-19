Россия подарила шанс на бесплатное образование студентам из соседней страны

Правительство РФ выделило 700 квот на бесплатное обучение в российских высших учебных заведениях для граждан Киргизии. Об этом сообщило посольство республики в Москве.

Квотирование распространяется на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и дополнительного профессионального образования.

Помимо бесплатного обучения, стипендий и места в общежитии, программа предусматривает иные формы поддержки иностранных студентов.

Прием документов на обучение в рамках выделенных квот уже начался и продлится до 15 декабря. Абитуриенты из Киргизии могут подать заявки через специализированный портал Education in Russia, который обеспечивает удобный и прозрачный процесс отбора кандидатов.

