Россия присоединилась к Китаю в ограничении импорта рыбы из Японии

С сегодняшнего дня начинает действовать правила Россельхознадзора, которые ограничивают поставки японской рыбы, а также морских продуктов.

Об этом заявило само ведомство. Оно решило присоединиться к действиям КНР, которая также ограничила поставки на свою территорию рыбы из Японии.

«Россельхознадзор с 16 октября присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», - заявили представители этого ведомства.

Их слова привело ТАСС. Такой запрет стал мерой предосторожности из-за сброса с аварийной атомной станции «Фукусима» радиоактивной воды.