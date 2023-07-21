Россия разрабатывает новые пути для вывоза зерна в Африку

Как сообщает URA.RU , страна в настоящее время занимается проработкой новых маршрутов, предназначенных для вывоза зерна в Африку. Кроме того, ранее рассматривалась возможность безвозмездной передачи удобрения.

Ранее стало известно, что 17 июля Россия вышла из зерновой сделки из-за несоблюдения условий со стороны некоторых стран Запада. Как выяснилось, коллеги за рубежом не поставляли зерно в беднейшие страны в заявленных масштабах.

Сергей Вершинин, являясь заместителем главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, сообщил, что вопрос о разработке новых маршрутов решается с точки зрения логистики. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции. Что касается удобрений, то на это также потребовалось время, однако в итоге передача осуществилась.