Россиян начали вызывать на допросы из-за казахстанских банковских карт

С начала сентября несколько российских граждан, которые занимались удаленным оформлением банковских карт в Казахстане, получили повестки на допросы в Следственный комитет России (СКР). Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил телеканал «360».

По предварительной информации, это связано с возбуждением дел против работников в Казахстане, которые помогали россиянам оформлять индивидуальные идентификационные номера (ИИН).

В феврале 2024 года власти Казахстана запретили процедуру удаленного оформления ИИН для иностранных граждан и значительно ужесточили условия получения банковских карт.

Несмотря на введенные ограничения, некоторые россияне продолжали получать идентификационные номера через отечественные финансовые организации и специализированные сервисы. Впоследствии многие из оформленных таким образом номеров были аннулированы казахстанскими властями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял о намерении республики соблюдать международные санкции, введенные против России.

