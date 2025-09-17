Педиатр из Казахстана изуродовала лицо россиянке

Россиянка сделала омолаживающие процедуры у косметолога из Астаны, а получила изуродованное лицо, сообщил Mash.

Девушка обратилась к специалисту, который по образованию оказался педиатром, и четко обозначила свои запросы.

Когда россиянка попала к ней на прием, удивилась: врач оказывала услуги в подвальном помещении.

Во время процедуры мастер ввела в лицо клиентки четыре препарата — биоревитализант, мезококтейль, гиалуроновую и полимолочную кислоты. За все это россиянка заплатила 80 тыс. руб.

Сразу после инъекций девушка почувствовала себя плохо и заметила сильный отек лица. Косметолог заверила ее, что такая реакция является нормальной и скоро пройдет.

Однако впоследствии у жительницы Крыма диагностировали тяжелую бактериальную инфекцию, а также осложнения со стороны нервной системы, иммунитета и зрения.

Пострадавшая была вынуждена вернуться в Москву, где проходит дорогостоящую реабилитацию — она потратила более 1 млн руб.

Косметолог отказалась возвращать деньги за процедуру или компенсировать расходы на лечение, а также добавила россиянку в черный список.

