Россиян предупредили о неочевидном штрафе за входную дверь

Владельцам квартир может грозить штраф из-за неправильного расположения входной двери. Однако, как разъяснил в интервью News.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, прямой запрет на установку дверей, открывающихся наружу, в законодательстве отсутствует.

По словам Бондаря, ключевым критерием является расположение дверей относительно общего коридора и путей эвакуации. Если в открытом состоянии конструкция мешает эвакуации соседей, перекрывая им выход, то может последовать наказание. Размер финансовой санкции за такое нарушение может достигать 5-15 тысяч рублей.

Современные правила противопожарной безопасности допускают монтаж дверей с открыванием в сторону коридора при условии, что они не создают помех для экстренного выхода жильцов. Таким образом, владельцам квартир следует учитывать не только собственные предпочтения, но и практическую сторону вопроса: достаточно ли ширины общего пространства, чтобы распахнутая дверь не блокировала проход. Этот нюанс становится особенно критичным в домах с узкими коридорами, где даже временно открытая створка может полностью перекрыть путь к аварийному выходу.

Эксперт рекомендует при планировании замены входной группы заранее оценивать параметры общего имущества многоквартирного дома — это позволит избежать не только конфликтов с соседями, но и претензий со стороны контролирующих органов.

Ранее сообщалось, какую пеню начислит ФНС за каждый день просрочки налогов в 2025 году.