Раскрыто, какую пеню начислит ФНС за каждый день просрочки налогов в 2025 году

Федеральная налоговая служба России завершила рассылку уведомлений на оплату имущественных налогов, установив жесткий дедлайн — 1 декабря 2025 года. Об этом пишет РИА Новости , подсчитав размер пени в случае неуплаты.

Для тех, кто пропустит указанную дату, финансовые последствия начнутся мгновенно. Со 2 декабря за каждый день просрочки налоговая служба будет начислять пени. При текущей ключевой ставке ЦБ в 16,5% годовых это составит 5,5 копейки ежедневно за каждые 100 рублей недоимки. Механизм прозрачен: размер пени для физических лиц зафиксирован Налоговым кодексом и равен 1/300 от ключевой ставки Центробанка.

Это не абстрактная цифра. На практике, если сумма налога, например, на квартиру и автомобиль, составляет 10 000 рублей, то за каждый день задержки платежа со 2 декабря будет добавляться 5 рублей 50 копеек. За месяц просрочки «накапает» уже 165 рублей. Система начисления непрерывна: пени капают с первого дня образования долга и до дня его полного погашения, а расчетной базой служит ставка, действовавшая на момент возникновения недоимки. ФНС настоятельно рекомендует россиянам, особенно проживающим не по месту регистрации, активно использовать цифровые каналы: «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте службы или приложение «Налоги физлиц». Отсутствие бумажного письма по почте не освобождает от обязанности оплатить налог и не отменяет начисление пени.

Если долг не погашен в течение трех месяцев с начала просрочки, налогоплательщик получит официальное «требование об уплате». Игнорирование этого документа запускает процедуру взыскания. С этого года ФНС обладает расширенными полномочиями: служба может списать налоговые долги непосредственно с банковских счетов должника без обращения в суд.

Подчеркнем, что помимо пеней, за неуплату может быть наложен штраф, а в случае особо крупных сумм долга вопрос может перейти в плоскость уголовной ответственности. Таким образом, своевременная оплата до 1 декабря включительно — это не просто формальность, а прямая финансовая выгода и защита от административных и правовых рисков.

