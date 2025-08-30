Россиян предупредили о последствиях за сорванные с клумб цветы

Сорванные у подъезда цветы могут обернуться серьезными правовыми последствиями. За повреждение растений с придомовых клумб грозит штраф, административный арест или даже уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Если человек срывает цветы и оставляет их на месте, это считается мелким хулиганством с возможным штрафом до 1000 р. или арестом до 15 суток. Присвоение цветов стоимостью менее 2500 р. расценивается как мелкое хищение, что грозит штрафом до пятикратной стоимости, обязательными работами или арестом.

За кражу цветов и растений на сумму свыше 2500 р. предусмотрена уголовная ответственность по статье о краже с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы. Специалист подчеркнул, что эти меры применяются к цветникам, которые жители обустраивают самостоятельно у своих домов.

