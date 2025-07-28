Россиян предупредили о расплодившихся «глубоко верующих» мошенниках

Те, кто притворяется глубоко верующими, но на самом деле являются мошенниками, «ловко пользуются одиночеством и доверчивостью пожилых людей, особенно одиноких женщин», чтобы склонить их к браку. Цель таких людей — получить доступ к деньгам и имуществу жертвы, сообщил Михаил Иванов, председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная», в интервью РИА Новости .

Как утверждает православный активист, преступники нередко следуют одному и тому же алгоритму: они находят пожилых людей, которые живут одни, и стараются войти к ним в доверие. Затем, используя различные уловки, они получают доступ к банковским картам своих жертв.

«Они используют религиозную риторику, чтобы быстро завоевать доверие, а затем начинают контролировать финансы и жилье своей жертвы», — предупредил Иванов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году мошенники стали активнее атаковать российских абитуриентов и их родителей.