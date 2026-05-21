«Мосты в небе». Рекордные 250 рейсов в неделю связали Россию и Китай

Почти 250 авиарейсов еженедельно связывают Россию и Китай, способствуя укреплению двустороннего сотрудничества. Глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что в обозримой перспективе объем перелетов между странами будет только расти.

«На сегодняшний момент между нашими государствами выполняется порядка 250 рейсов в неделю. Их количество продолжит увеличиваться», — заявил министр, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Решетников также отметил, что пролонгация безвизового режима между Россией и Китаем даст мощный импульс туристической отрасли, созданию дополнительных рабочих мест и расширению экспорта несырьевых услуг. Для Китайской Народной Республики это, в свою очередь, означает безопасный и качественный отдых для многомиллионного потока туристов, а также доступ китайскому бизнесу к совместным проектам в сферах туризма и логистики.

Министр напомнил, что отмена визовых барьеров уже обеспечила прирост взаимного туристического потока по итогам первого квартала 2026 года на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество въездов граждан КНР в Россию выросло почти на 23%. Достичь таких результатов удалось благодаря системной работе по продвижению национального туристического бренда Discover Russia на китайском рынке.

«Мы разрабатываем новые туристические программы для регионов России и продвигаем их через ведущие китайские социальные сети, учитывая запросы местной аудитории. Уже запущен сайт в китайском сегменте интернета. Продление безвизового режима до конца 2027 года позволяет предпринимателям строить долгосрочные инвестиционные планы, запускать межрегиональные маршруты и наращивать количество авиаперевозок», — добавил Максим Решетников.

Ранее сообщалось о том, что западные санкции только укрепили партнёрство России и Китая.