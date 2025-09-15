Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе

В преддверии Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября, график работы для россиян в 2024 году претерпит изменения.

Как сообщила эксперт в сфере трудового права HeadHunter Дарья Ерзина, с 27 октября по 1 ноября включительно предусмотрена шестидневная рабочая неделя.

Специалист уточнила, что суббота, 1 ноября, в соответствии с требованиями статьи 95 Трудового кодекса РФ, будет являться сокращенным предпраздничным днем.

При этом для сотрудников организаций с непрерывным производственным циклом, а также для работников экстренных служб действует стандартный график без переносов. Труд в указанные даты для этих категорий будет компенсирован выплатами в повышенном размере, как того требует законодательство.

Ранее сообщалось о том, что в России 31 декабря будет выходным днем.