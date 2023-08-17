Россиян предупредили о возможном подорожании кетчупа

По информации издания Baza , кроме майонеза, осенью в России ожидается повышение цен на кетчуп.

Согласно данным двух источников из разных компаний, производители планируют увеличить цены на кетчуп примерно на 10%. Причина такого подорожания связана с тем, что основной ингредиент для приготовления соуса, томатная паста, становится сложно доступной для закупки в Европе, и российские заводы не в состоянии удовлетворить растущий спрос.

Производство томатной пасты является сложным процессом, включающим фазу выпаривания томатов. Производители кетчупа не могут легко начать производить эту пасту самостоятельно. В связи с этим, для закупки томатной пасты остается зависимость от стран-поставщиков, таких как Турция и Китай. Однако в этих странах закупочная цена на пасту увеличилась, частично из-за девальвации рубля.

Представители крупных компаний по изготовлению данного вида продукта пока не давали комментариев.