Россиян с некоторыми заболеваниями не допустят к вождению с 1 сентября

С 1 сентября в России обновили перечень медицинских противопоказаний для вождения автомобиля. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном сайте правительственной информации.

В соответствии с документом, обновленный перечень заболеваний, исключающих возможность управления транспортным средством, был приведен в соответствие с последним изданием Международной классификации болезней.

«В списке появились новые пункты, среди которых „общие расстройства психологического развития“, а также „аномалии цветового зрения“», — уточняется в перечне заболеваний.

Также С 1 сентября 2025 года на территории РФ вступают в силу новые правила, которые запрещают лицам с определенными психическими и неврологическими расстройствами, такими как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера, получать водительское удостоверение и управлять автотранспортом.

Ранее в ЦБ РФ не одобрили идею использования б/у запчастей для ремонта по ОСАГО.