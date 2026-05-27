В Подмосковье провели еще 83 земельно-имущественных аукциона

На прошлой неделе в Подмосковье провели 83 аукциона по земельно-имущественным торгам, в них приняли участие 265 претендентов. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем число участников на конкурентных процедурах составило 4,87 человека на лот. Так, например, в аукционе по аренде земельного участка под ИЖС в Богородском округе приняли участие 15 человек. Победителем стал тот, кто смог предложить наивысшую цену.

Напомним, что узнать подробнее об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.