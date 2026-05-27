Трещины, намокание стен и балкон, замотанный тряпкой: состояние «дома Чепурина» на Большой Красной беспокоит россиян

Житель дома № 58 по улице Большая Красная в Казани, известного как «дом Чепурина» и являющегося объектом культурного наследия, пожаловался на состояние здания и работу управляющей компании. Они обращались в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), УК и прокуратуру, сообщил inkazan.ru.

Как рассказал Inkazan проживающий в этом здании Андрей Тукмаков, трудности с содержанием дома длятся уже много лет. По его словам, жильцы не раз обращались в ООО «УК Вахитовского района» с просьбой провести ремонт и устранить нарушения. Однако необходимые работы фактически так и не выполнили.

«Это дом-памятник у нас. Они ничего не делают. Водосточные трубы не чистят, там уже трава растет. Вода идет по стенам, мокнет фундамент, разрушается памятник», — рассказал собеседник редакции Inkazan.

По информации издания, речь идет о состоянии подъездов, трещинах и осыпании штукатурки, проблемах с водосточными трубами, намокании стен и фундамента, а также об уборке снега и наледи с кровли. Часть элементов водостока, по утверждению Тукмакова, повредили во время чистки крыши техникой. Восстанавливать их, как считает жилец, никто не стал.

Собеседник редакции считает ситуацию потенциально опасной и для случайных прохожих. На одном из балконов дома 58А появились трещины и отслоение штукатурки. Однако, как утверждают жители, проблему «решили» примитивно — опасный участок просто обмотали.

«Там детишки ходят, рядом детский сад. Если что-то упадет — это может быть серьезно», — отмечает Тукмаков.

