Россиян, задержанных в Шри-Ланке, выслали в РФ

Россиян, которые были задержаны в Шри-Ланке, депортировали на родину. Об этом сообщил посол РФ в данной стране Леван Джагарян, его слова привел ТАСС.

Семейную пару с двумя детьми, которая просрочила законный срок пребывания в Шри-Ланке на год, задержали местные власти. Затем правоохранители решили дать россиянам право отправиться на родину. Во время ареста местные власти сумели создать для задержанных приличные условия содержания.

«Приняли во внимание гуманитарную составляющую ситуации, а именно наличие с родителями двух малолетних детей, и создали соответствующие условия их содержания», — указал Джагарян.

Дипломат также отметил, что правительство Шри-Ланки охотно откликалось на запросы его ведомства и оперативно реагировало на запросы.

Ранее туристов из России предупредили о небезопасности пребывания в Шри-Ланке. На востоке этой страны могут происходить теракты, и по этой причине путешественникам стоит тщательнее обдумывать варианты поездки.