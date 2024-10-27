Российских туристов предостерегли от поездок на Шри-Ланку

Отдых на Шри-Ланке может быть небезопасен. Так, в районе Аругам Бэй на восточном побережье острова возможны теракты.

Путешественников призывают быть бдительными и не посещать места массового скопления людей в этом районе.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян также отметил необходимость придерживаться рекомендаций российского посольства и не ездить на восток Шри-Ланки без сопровождения, сообщает «Интерфакс».

На других курортах острова ситуация более спокойная, добавил он. Авиаперевозки и туристические поездки осуществляются без изменений.

Ранее сообщалось о том, что в Альянсе турагентств назвали способы распознать мошенников в турбизнесе.