Россиянам добавили день отдыха на Новый год и подарили полноценные 12 каникул

Россияне получат дополнительный день отдыха в преддверии Нового года. Согласно утвержденному производственному календарю на 2026 год, новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 1 по 11 января включительно. Первый рабочий день в новом году выпадет на 12 января, пишут «Пруфы» .

Отмечается, что в график внесен ряд переносов для более рационального распределения отдыха. Так, 31 декабря 2025 года, которое выпадает на среду, станет официальным выходным днем для работников с пятидневной неделей. Это позволит россиянам заранее подготовиться к празднику, не совмещая рабочие дела с предновогодней суетой.

Переносы выходных организованы таким образом, чтобы объединить праздничные и стандартные выходные. В частности, 3 января (суббота), выпадающее на нерабочий день, будет перенесено на 9 января (пятницу).

В итоге в январе 2026 года из 31 календарного дня 16 будут выходными и праздничными, а 15 — рабочими.

Ранее сообщалось, что заявки на бесплатное переобучение подали более 500 жительниц Подмосковья в декрете.