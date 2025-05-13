Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска летом 2025 года
«Работа.ру»: самым выгодным месяцем лета для отпуска в 2025 году станет июль
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По словам Юлии Саниной, директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», в 2025 году июль оказался наиболее подходящим месяцем для отпуска. В беседе с RT она объяснила это тем, что в июле больше рабочих дней, чем в других месяцах лета.
Она объяснила, что при выборе наиболее подходящего времени для отпуска учитывается количество рабочих дней в месяце.
Специалист обратила внимание на то, что в зависимости от количества дней в месяце, отпуск в этот период может быть менее выгодным.
По закону количество рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер оклада сотрудников. Однако стоимость рабочего дня может варьироваться в зависимости от месяца, как отметила Санина.
«В месяцы, где мало рабочих дней, может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц», — заключила собеседница RT.