Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска летом 2025 года

По словам Юлии Саниной, директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», в 2025 году июль оказался наиболее подходящим месяцем для отпуска. В беседе с RT она объяснила это тем, что в июле больше рабочих дней, чем в других месяцах лета.

Она объяснила, что при выборе наиболее подходящего времени для отпуска учитывается количество рабочих дней в месяце.

Специалист обратила внимание на то, что в зависимости от количества дней в месяце, отпуск в этот период может быть менее выгодным.

По закону количество рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер оклада сотрудников. Однако стоимость рабочего дня может варьироваться в зависимости от месяца, как отметила Санина.