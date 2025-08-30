Россиянам объяснили, какие цветы лучше не дарить на 1 сентября

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору цветочных композиций к началу учебного года. Эксперты советуют избегать сильнопахнущих растений. Об этом также сообщил ТАСС , ссылаясь на ведомство.

В преддверии 1 сентября Роскачество обратило внимание на важность выбора букетов для школьных мероприятий, приуроченных к празднику. Особенно не рекомендуется использовать лилии и гиацинты из-за их интенсивного аромата.

Судя по советам специалистов, при составлении праздничных композиций стоит отдавать предпочтение цветам с нейтральным ароматом. Рекомендации приурочены к традиционной подготовке к Дню знаний. Многие родители и ученики уже сейчас выбирают цветы для учителей.

