Россиянам подсказали, как бороться с самокатами в подъездах

Велосипеды и самокаты любого типа нельзя хранить в подъездах по правилам безопасности. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Оставление самокатов в подъезде и на лестничных площадках является нарушением пожарной безопасности. За это могут назначить административное наказание, то есть штраф. Как отметил Лев Воропаев, личный негабаритный транспорт может мешать при эвакуации в случае пожара, что ставит под угрозу здоровье и жизнь владельца и его соседей.

«С учетом того, что у электросамокатов ненадежные батареи, вряд ли можно говорить, что они отвечают характеристикам по безопасности», — отметил юрист.

Воропаев рекомендовал сначала поговорить с владельцем самоката или велосипеда, а если он встанет в позу, то далее обратиться уже в управляющую компанию. В случае бездействия последней ситуацию можно передать в более серьезные органы.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке в центре Москвы произошел взрыв из-за электросамоката.