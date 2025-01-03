В многоэтажке в центре Москвы произошел взрыв

Вечером, 3 января, в центре Москвы услышали звук взрыва. Как пишет Shot, в одной из квартир сдетонировал электросамокат.

Громкие звуки и дым увидели на Большой Андроньевской улице примерно в 19:50. На седьмом этаже высотного жилого дома случился взрыв из-за перегрева батареи электросамоката. Как оказалось, владельцы решили подзарядить технику, подключили ее к розетке и оставили на балконе.

Как отметил канал, взрыв привел к пожару: подпалило мебель и личные вещи жильцов квартиры. Прибывшие на место огнеборцы все потушили. Удалось избежать жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что на военной базе ВСУ в Николаевской области прогремел взрыв.