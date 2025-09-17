Россиянам предложили носить одежду необычным способом
Стилист Лисовец: одежда, надетая задом наперед, станет трендом осени
Известный стилист Владислав Лисовец назвал главным трендом осени 2025 одежду, надетую задом наперед. Об этом он написал на своем официальном сайте.
Стилист Владислав Лисовец рассказал о модных тенденциях текущей осени. Один из главных трендов, по мнению эксперта, — это одежда, надетая задом наперед. Судя по приведенным фото, свитеры, пиджаки и пальто, надетые таким образом, будут актуальны в этом сезоне. Подобные образы уже были замечены на показах известных брендов.
Стилист выразил уверенность в том, что данный тренд покажется странным для большинства. В противовес этому убеждению он заявил: «Ну, а почему бы и не попробовать?». Также Лисовец привел и другие популярные тенденции: узлы на нарядах, небрежный стиль, а также прозрачные и блестящие ткани.
