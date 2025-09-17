Россиянам предложили носить одежду необычным способом

Стилист Владислав Лисовец рассказал о модных тенденциях текущей осени. Один из главных трендов, по мнению эксперта, — это одежда, надетая задом наперед. Судя по приведенным фото, свитеры, пиджаки и пальто, надетые таким образом, будут актуальны в этом сезоне. Подобные образы уже были замечены на показах известных брендов.

Стилист выразил уверенность в том, что данный тренд покажется странным для большинства. В противовес этому убеждению он заявил: «Ну, а почему бы и не попробовать?». Также Лисовец привел и другие популярные тенденции: узлы на нарядах, небрежный стиль, а также прозрачные и блестящие ткани.

