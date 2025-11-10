Россиянам предсказали рост цен на гаджеты из-за «помощи» производителям
Госдума: из-за новых сборов смартфоны и ноутбуки могут подскочить в цене на 5%
Фото: [Смартфон с секундомером в руке судьи соревнований/Медиасток.рф]
Правительство России одобрило введение технологического сбора на часть электронных товаров, средства от которого направят на развитие отечественной радиоэлектроники. Об этом «Газете.ру» сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
По словам депутата, необходимость введения нового сбора связана с тем, что российские производители не могут конкурировать с китайскими компаниями из-за высокой ключевой ставки Центробанка. В Китае ставка для производителей составляет 2–4% годовых, тогда как в России она достигает 25–30%.
Он отметил, что новый сбор приведет к подорожанию техники на 3–5%, но подчеркнул, что мера носит временный и «весьма умеренный» характер. В перспективе она должна помочь увеличить объемы локального производства и стабилизировать цены на рынке.
Как сообщают источники, ставка сбора будет определяться для каждой единицы товара отдельно, но не превысит ₽5 тыс. В число плательщиков войдут как российские производители, так и импортеры. Механизм вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
