Россиянам предсказали рост цен на гаджеты из-за «помощи» производителям

Правительство России одобрило введение технологического сбора на часть электронных товаров, средства от которого направят на развитие отечественной радиоэлектроники. Об этом « Газете.ру » сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам депутата, необходимость введения нового сбора связана с тем, что российские производители не могут конкурировать с китайскими компаниями из-за высокой ключевой ставки Центробанка. В Китае ставка для производителей составляет 2–4% годовых, тогда как в России она достигает 25–30%.

Он отметил, что новый сбор приведет к подорожанию техники на 3–5%, но подчеркнул, что мера носит временный и «весьма умеренный» характер. В перспективе она должна помочь увеличить объемы локального производства и стабилизировать цены на рынке.

Как сообщают источники, ставка сбора будет определяться для каждой единицы товара отдельно, но не превысит ₽5 тыс. В число плательщиков войдут как российские производители, так и импортеры. Механизм вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

