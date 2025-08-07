Россиянам рассказали, чем грозят постоянные опоздания на работу

Регулярные опоздания на работу могут негативно отразиться на сотрудниках.

Регулярные опоздания на работу могут негативно отразиться на сотрудниках. Дело в том, что это считается нарушением правил внутреннего распорядка. К ним же относится и стремление пораньше уйти домой, рассказала в интервью РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.

Нерадивого сотрудника ждет выговор или увольнение, добавила она.

Из статьи 192 ТК РФ следует, что за регулярные опоздания на работу и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание.

