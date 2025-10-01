Россиянам рассказали, куда жаловаться на холодные батареи

Сезон подачи тепла в жилые дома редко проходит мгновенно — по словам юриста Александра Хаминского, процесс обычно занимает от 3 до 7 дней. Однако если батареи в квартире остаются холодными дольше этого срока, необходимо действовать по четкому алгоритму, передает aif.ru.

Первый шаг — официальное обращение в управляющую компанию или ТСЖ с требованием вызова специалиста для составления акта о нарушении температурного режима.

Когда представители УК бездействуют или проблема не устраняется, нужно перейти к сбору доказательств. Важно снять на видео и сфотографировать показания комнатного термометра, обязательно с текущей датой. Эти материалы станут основанием для подачи жалобы в Государственную жилищную инспекцию, где рассмотрят нарушение правил предоставления коммунальных услуг.

Если и это не поможет, следующим адресом станут Роспотребнадзор и прокуратура, куда следует предоставить всю собранную документацию, включая предыдущие обращения и составленные акты.

Юрист подчеркнул, что такая четкая фиксация нарушений и соблюдение порядка обращений значительно повышают шансы на быстрое восстановление теплоснабжения и привлечение недобросовестных управляющих компаний к ответственности.

