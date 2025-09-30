Тепло подали во все жилые дома и соцучреждения Клина

Плановый переход на зимний режим работы обеспечил теплоносителем все ключевые объекты инфраструктуры. Поэтапный запуск начался с социальных учреждений: первыми тепло получили Клинский роддом, больницы, школы и детские сады.

Как сообщил главный инженер Клинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» Игорь Кудинов, все котельные округа переведены на зимний режим, а специалисты проводят пуско-наладочные работы на сетях и в многоквартирных домах. По состоянию на вечер 29 сентября, тепло подали во все социальные объекты округа (198 объектов) и все 983 многоквартирных дома (100%). То есть, в зимнем режиме уже 1181 здание.

Итоги первой недели отопительной кампании подвела Глава городского округа Клин Инна Федотова. По ее словам, энергетики перешли к этапу тонкой настройки системы: регулировке температуры и устранению завоздушивания.

Для оперативного решения возможных проблем с теплоснабжением администрация округа опубликовала контактные телефоны. Жители могут обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру 8 (49624) 3-33-87, в Управление по жилищным вопросам по телефону 8 (49624) 2-68-81, а также напрямую в свои управляющие компании, чьи номера размещены на информационных стендах в подъездах.