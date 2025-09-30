Россиянам рассказали, можно ли взять все 28 дней отпуска сразу

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в комментарии для RT разъяснил важные для всех работников нормы трудового законодательства, касающиеся продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска.

Ключевой тезис эксперта: сотрудник имеет полное право использовать все положенные 28 календарных дней единовременно, если это предусмотрено графиком отпусков.

«Статья 123 Трудового кодекса говорит, что график отпусков обязателен для обеих сторон. Значит, если график отпусков предусматривает отпуск полностью 28 дней, то работник имеет полное право его потребовать», — объяснил юрист.

Юрист акцентировал внимание, что разделение отпуска на части возможно исключительно по взаимному согласию работника и работодателя. Если сотрудник настаивает на использовании всего периода отдыха целиком, а работодатель против — такое требование неправомерно.

Этот принцип особенно важен при составлении графика на будущий год, который устанавливается по взаимному согласию, но с обязательным учетом мнения, возможностей и семейных обстоятельств самого работника. Таким образом, право на полноценный 28-дневный отдых является не просто формальностью, а законодательно закрепленной гарантией.

